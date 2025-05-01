Исторический рейс. В Сухуме приземлился первый за 30 лет самолет из России

После перерыва в три десятилетия в столицу Абхазии прибыл первый регулярный пассажирский рейс из России. Авиасообщение возобновлено впервые с начала 1990-х годов, сообщило РИА «Новости».
Самолет приземлился в международном аэропорту Сухума имени Владислава Ардзинбы. Рейс выполнила авиакомпания «ЮВТ Аэро». Вскоре полеты в Абхазию возобновят на регулярной основе.
Туристов из России встретили в торжественной обстановке. В аэропорт прибыли представители абхазского и российского руководства. На церемонии присутствовали президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, вице-президент Беслан Бигвава и спикер парламента Лаша Ашуба.
От российской стороны на встрече присутствовал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Уже 6 мая к новым маршрутам присоединится и еще одна российская авиакомпания. Рейсы откроются из Нижнего Новгорода.
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