Исторический рейс. В Сухуме приземлился первый за 30 лет самолет из России

В Сухуме приземлился первый рейс из России за три десятилетия

После перерыва в три десятилетия в столицу Абхазии прибыл первый регулярный пассажирский рейс из России. Авиасообщение возобновлено впервые с начала 1990-х годов, сообщило РИА «Новости» .

Самолет приземлился в международном аэропорту Сухума имени Владислава Ардзинбы. Рейс выполнила авиакомпания «ЮВТ Аэро». Вскоре полеты в Абхазию возобновят на регулярной основе.

Туристов из России встретили в торжественной обстановке. В аэропорт прибыли представители абхазского и российского руководства. На церемонии присутствовали президент Абхазии Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, вице-президент Беслан Бигвава и спикер парламента Лаша Ашуба.

От российской стороны на встрече присутствовал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Уже 6 мая к новым маршрутам присоединится и еще одна российская авиакомпания. Рейсы откроются из Нижнего Новгорода.