Россиян предупредили о вспышке розового лишая в Таиланде

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с розовым лишаем в Таиланде

Вспышку розового лишая зафиксировали в Таиланде. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации для отправляющихся на отдых россиян.

Путешественникам напомнили о необходимости тщательно мыть руки после возвращения из общественных мест, туалета и перед едой. Для питья посоветовали использовать бутилированную или кипяченую воду.

Также россиянам рекомендовали избегать контактов с людьми с признаками респираторных и кишечных инфекций.

Розовый лишай чаще всего проявляется у молодых людей в возрасте до 35 лет. Заболевание возникает на фоне стресса, переохлаждения или аллергических реакций. Оно проходит самостоятельно за шесть-восемь недель. Россиянам при появлении симптомов рекомендовали немедленно обращаться к врачам.

Ранее российских туристов предупредили о возможной вспышке лихорадки чикунгунья. Передающийся через укус комаров вирус обнаружили на французском острове Реюньон.