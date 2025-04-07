Журналист Никонов предупредил о риске распространения лихорадки чикунгунья

Россиян предупредили о возможной вспышке лихорадки чикунгунья. Вирус, который передается через укус комаров, был обнаружен на французском острове Реюньон. Такое заявление сделал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов, сообщил сайт «Время Н».
По словам журналиста, название болезни переводится как «стать искривленным». Она проявляется как мучительная боль в суставах при движении.
Как пояснил эксперт, российские комары не переносят чикунгунью, но французские насекомые могут мигрировать в другие регионы. Поэтому он рекомендовал не забывать о защитных средствах на отдыхе и в лесах.
Никонов также напомнил, что границы России защищает информационная система «Периметр» Роспотребнадзора, которая анализирует риски и следит за популяциями комаров.
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