Журналист Никонов предупредил о риске распространения лихорадки чикунгунья

Россиян предупредили о возможной вспышке лихорадки чикунгунья. Вирус, который передается через укус комаров, был обнаружен на французском острове Реюньон. Такое заявление сделал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов, сообщил сайт « Время Н ».

По словам журналиста, название болезни переводится как «стать искривленным». Она проявляется как мучительная боль в суставах при движении.

Как пояснил эксперт, российские комары не переносят чикунгунью, но французские насекомые могут мигрировать в другие регионы. Поэтому он рекомендовал не забывать о защитных средствах на отдыхе и в лесах.

Никонов также напомнил, что границы России защищает информационная система «Периметр» Роспотребнадзора, которая анализирует риски и следит за популяциями комаров.