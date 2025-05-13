АТОР: этим летом российские туристы чаще всего выбирают Краснодарский край

Этим летом российские туристы чаще всего выбирают Краснодарский край. Об этом NEWS.ru рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

В первую пятерку также попали Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край и республики Северного Кавказа. В частности, Дагестан пользуется большой популярностью среди туристов из России.

По словам Ломидзе, россияне активно путешествуют по стране. Например, спросом пользуются поездки между соседними регионами.

Ранее туристический агент Наталия Ансталь сообщила, что бюджетно отдохнуть можно в Казани и Пскове за 10 тысяч рублей. За эту сумму предлагается экскурсионная программа на два-три дня, однако проезд оплачивается отдельно.

Также туроператоры предлагают отдых в Карелии за 9–10 тысяч рублей с человека за несколько дней. Ансталь порекомендовала автобусные туры из Москвы в Ростов Великий, Ярославль и Кострому, а также рассмотреть города Калязин и Углич для бюджетного отдыха.