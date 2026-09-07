Россиян предупредили о росте цен на отдых в Турции

Турция утрачивает статус недорогого направления для туристов, и рассчитывать на прежние цены не стоит. Об этом РИА «Новости» рассказала турагент Дениз Шекер, подчеркнув, что рост стоимости должен сопровождаться улучшением сервиса.

По данным Института статистики Турции, в июне 2026 года расходы на проживание в отелях выросли на 70% по сравнению с прошлым годом, тогда как доллар подорожал лишь на 17%. Шекер пояснила, что они вынуждены компенсировать удорожание продуктов, энергии, зарплат и аренды.

«Турция больше не будет дешевой страной для отдыха, и это само по себе не является проблемой. Проблема возникнет тогда, когда турист будет платить больше, но не будет видеть соответствующего повышения качества», — заявила она.

Новая модель уже сказывается на спросе: средний чек за ночь вырос до 113 долларов, турпоток сократился на 5%, доходы упали на 2,6%. Агент отметила, что Турция делает ставку не на цену, а на доход с каждого гостя. Чтобы удержать путешественников, стране важно доказывать, что высокая стоимость оправдана уровнем услуг.

Ранее Турция вошла в топ-5 осенних направлений для российских туристов.