Россиян предупредили о новых правилах въезда в Испанию

При въезде в Испанию российских туристов теперь ждут новые правила. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

В дипведомстве отметили, что в силу вступила новая биометрическая система, поэтому россияне теперь должны будут сдавать отпечатки пальцев и делать фотографии при въезде и выезде.

В Испании новую систему запустят в аэропорту Мадрида, а затем начнут постепенно внедрять в другие пункты пограничного контроля. Кроме того, к апрелю 2026 года штампы в паспортах будут заменены на электронные записи в базе данных.

Ранее стало известно о планах властей Италии ввести запрет на въезд для россиян с шенгенскими визами в семь европейских стран. Речь идет о Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Исландии, Латвии и Литве.