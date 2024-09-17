Россиян предупредили о многочасовых пробках через российско-абхазскую границу

С начала этого года российско-абхазскую границу пересекли более девяти миллионов человек и двух миллионов машин. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарской таможни

«Республика Абхазия по-прежнему является одним самых популярных туристических направлений в курортный сезон. <…> В летний период нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер Краснодарской таможни превышает пропускную способность почти в семь раз», — заявили в пресс-службе.

Каждый день границу пересекали около 30 тысяч экскурсионных автобусов, что создавало километровые очереди. Как отметило издание «Интересная Россия», туристам лучше заранее приехать для прохождения контроля. Также специалисты посоветовали планировать поездки с учетом транспортного коллапса на дороге.

Ранее российская туристка раскритиковала отдых в Абхазии. По ее словам, стоимость проживания в отеле была очень высокой, но цена не соответствовала качеству. Она рассказала про проблемы с водоснабжением и вентиляцией. Кроме того, россиянка не решилась купаться в море. Ее смутил сброс жижи, пахнущей фекалиями, по шлангу из пляжных кафе.