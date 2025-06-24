Россиян начнут принимать за рубежом по новой системе. Что такое Russian Friendly?
Роскачество создаст модель приема российских туристов вместе со странами СНГ
Роскачество работает над созданием модели приема российских туристов вместе со странами СНГ. Об этом «Парламентской газете» рассказала замруководителя организации Юлия Михалева.
В России работает Национальная система стандартизации, включающая документы разных уровней. Особое место занимают национальные стандарты, или ГОСТы. Эти стандарты охватывают все сферы деятельности, в том числе туризм и гостеприимство.
Однако ГОСТы могут регулировать туризм не напрямую, уточнила Михалева. Так, например, существуют стандарты для торговли и общепита, а также новые требования к вендинговым аппаратам, а «все это сопровождает людей в путешествиях».
«Например, для приема китайских гостей существуют стандарты China Friendly, ведь у туристов из Поднебесной есть свои культурные особенности, национальные привычки и предпочтения. Можно, конечно, предложить приехать в Россию и жить по нашим правилам, но с такой позицией мы не увеличим поток туристов, да и правилам гостеприимства она не соответствует», — отметила Михалева.
Для гостей из Индии существует стандарт Indian Friendly. В случае с группами туристов, объединенных по религиозному признаку, есть стандарт Halal Friendly.
Такие стандарты включают множество нюансов. Приправить блюдо индийскими специями или включить музыку из индийских фильмов — это еще не все. Важно учитывать предпочтения зарубежных гостей. Гостеприимство — это искусство, основанное на деталях.
«Вместе со странами СНГ мы занимаемся этой темой и готовы предложить систему условий и требований, которые могли бы стать основой стандарта Russian Friendly. В стандарт должны войти, например, особенности питания, привычные для наших соотечественников, критерии безопасности, удобная система расчетов», — подчеркнула замруководителя Роскачества.
Ранее Европейские страны перестали принимать россиян без загранпаспорта нового образца. Если у путешественника с собой документ старого образца, его могут развернуть еще в аэропорту, на стойке регистрации рейса.