Россия возобновила авиарейсы в Абхазию спустя 30 лет

Полеты из России в Абхазию восстановят впервые с начала 1990-х годов. Первый рейс запланирован на 1 мая, сообщила пресс-служба Минтранса в официальном Telegram-канале .

Рейс выполнит авиакомпания «ЮВТ АЭРО», борт поднимется из столичного аэропорта Внуково и приземлится в Сухуме. Спустя два дня последует второй рейс.

Минтранс планирует, что после этого рейсы в Абхазию станут регулярными, отправиться в республику по воздуху из России можно будет каждую неделю.

Кроме того, с 6 мая к маршрутам подключится компания «Икар» — она откроет рейсы из Нижнего Новгорода, также с частотой один раз в неделю. Из Казани в июне начнет работать «Северный ветер».

О запуске авиабилетов в Абхазию российский Минтранс сообщал и в середине апреля. В туристической отрасли оценивали недельный отдых в этой республике для семьи с ребенком в 120 тысяч рублей.