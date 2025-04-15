Минтранс России сообщил о запуске продаж авиабилетов в Абхазию

Первый регулярный рейс авиакомпании «ЮВТ Аэро» из Внукова в Сухум состоится 3 мая, на него уже продаются билеты. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

С 6 мая самолеты начнут летать в столицу Абхазии и из Нижнего Новгорода. Впоследствии министерство совместно с Росавиацией планирует увеличить географию и интенсивность полетов.

Однако на сервисе по покупке билетов «Яндекс. Путешествия» аэропорт Сухума пока недоступен. Вместо него предлагаются рейсы в аэропорт Сочи, находящийся примерно в 120 километрах от абхазской столицы.

Директор туристической компании Дмитрий Арутюнов оценил недельный отдых в Абхазии для семьи из двух взрослых и ребенка в 120 тысяч рублей. Он допустил, что обслуживание самолетов в Сухуме будет дешевле, чем в Сочи, а значит, цена на билеты станет ниже.