Россия вошла в четверку стран по числу туристов в Таиланде

Россия занимает четвертое место по числу туристов, посетивших Таиланд с 1 января по 8 июня 2025 года. Об этом сообщил новостной портал Nation со ссылкой на министерство туризма и спорта Таиланда.

«В пятерку зарубежных рынков с наибольшим числом туристов, прибывших в Таиланд с 1 января по 8 июня 2025 года, входят Малайзия, вышедшая на первое место с 2 041 002 туристами, Китай на втором месте с 2 029 481 туристом, на третьем месте Индия с 1 035 864 туристами, на четвертом месте Россия с 981 011 туристами, на пятом — Южная Корея с 707 267 туристами», — заявил министр туризма и спорта Таиланда Соравонг Тхиентхонг.

Количество иностранных путешественников, которые посетили Таиланд в период с 1 января по 8 июня, составило более 15 миллионов человек. Это на 2,87% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава Министерства туризма Таиланда, представляя журналистам статистические данные за первую половину текущего года.

Тхиентхонг отметил, что Малайзия заняла первое место в списке благодаря росту числа туристов из Индии. По данным портала, количество туристических поездок из Китая, занявшего второе место, снизилось. В первой половине 2025 года число визитов из Индии превысило миллион, что свидетельствует о значительном увеличении туристического потока из этой страны.

По данным министерства туризма и спорта Таиланда, в 2024 году страну посетили более 1,7 миллиона россиян. Туроператоры надеются, что в 2025 году их число увеличится до 1,9 миллиона.

Ранее восемь туристов из Тайваня попали в трудовое рабство, польстившись на легкий заработок в Таиланде. Они рассчитывали получить высокооплачиваемую работу, но вместо этого у них в Бангкоке забрали паспорта и телефоны, а затем переправили в Мьянму.