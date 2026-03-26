Эксперты РЭО приняли участие во Вьетнамско-российском бизнес-форуме в Москве

В рамках Вьетнамско-российского бизнес-форума представители РЭО провели ряд встреч с делегатами от вьетнамских ведомств и компаний. Зарубежным коллегам представили опыт РЭО в сфере обращения с отходами.

Российский экологический оператор заинтересован в транслировании компетенций в формировании комплексной системы обращения с отходами на территории Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в том числе и во Вьетнаме.

«Мы видим высокий потенциал в развитии двусторонних российско-вьетнамских отношений по вопросам обмена технологического опыта и инвестиционного взаимодействия в области реализации принципов экономики замкнутого цикла. Поэтому РЭО продолжит работу в этом направлении, в том числе в ходе подготовки к следующему заседанию Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии, которое пройдет в Ханое», — отметили в пресс-службе РЭО.