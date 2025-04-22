Россия до конца года проведет саммит с участием арабских стран

В 2025 году состоится саммит с участием России и Лиги арабских государств. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом в Москве. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

«Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают», — заявил глава государства.

Он пригласил собеседника на мероприятие. Путин также напомнил, что именно Хейсам Бен Тарек, работавший тогда в МИД султаната, в 1985 году подписал договор об установлении дипломатических отношений между СССР и Оманом.

В январе министр наследия и туризма Омана Салем бен Мухаммед аль-Махруки назвал Россию перспективным направлением для путешествий и отметил, что отношения между двумя странами укрепляются.