Россия и Иордания почти согласовали безвизовый режим

«Известия»: РФ и Иордания почти согласовали безвизовый режим

Фото: РИА «Новости»

Россия и Иордания начали обсуждать отмену визового режима для туристов их обоих государств. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на иорданское посольство.

«Сейчас идет проработка вопроса о заключении российско-иорданского соглашения об отмене визового режима для туристов из наших стран», — заявили в дипведомстве.

В октябре обе страны возобновят регулярное авиасообщение. Полеты самолетов в Москву выполнит национальный перевозчик Иордании Royal Jordanian. Как заявили в диппредставительстве, это подстегнет туристический поток.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что в системе бронирования Royal Jordanian появились прямые рейсы из РФ в Иорданию. По его словам, такие перелеты сильно всколыхнут рынок, однако спрос на это направление будет зависеть от обстановки на Ближнем Востоке.

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