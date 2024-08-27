Турэксперт Голов: спрос на туры в Иорданию будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке

В системе бронирования Royal Jordanian появились прямые рейсы из России в Иорданию. В беседе с ИА НСН новость прокомментировал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

По его мнению, такие перелеты всколыхнут рынок, но спрос на направление будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Некоторые компании и раньше предлагали туры в страну, однако популярностью они не пользовались, напомнил Голов.

Эксперт предположил, что Амман, столица Иордании, может стать перевалочным хабом.