Турэксперт Голов: спрос на туры в Иорданию будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке

В системе бронирования Royal Jordanian появились прямые рейсы из России в Иорданию. В беседе с ИА НСН новость прокомментировал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

По его мнению, такие перелеты всколыхнут рынок, но спрос на направление будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Некоторые компании и раньше предлагали туры в страну, однако популярностью они не пользовались, напомнил Голов.

Эксперт предположил, что Амман, столица Иордании, может стать перевалочным хабом.

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