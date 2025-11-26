Россия и Индия могут отменить визы для тургрупп

Россия и Индия начали обсуждать введение безвизового режима для туристических групп. Об этом сообщили в пресс-службе РСТ.

Россия предложила Индии ввести безвизовый режим для туристических групп, как это уже сделано с Ираном и Китаем. По словам заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко, стороны близки к решению вопроса, и проект соглашения сейчас рассматривается индийской стороной.

«Инициатива обсуждается с 2016 года. Сейчас ведется проработка технических условий: порядок формирования групп, минимальное количество участников и механизмы пересечения границы», — отметили в Российском союзе туриндустрии.

Переговоры учитывают особенности законодательства обеих стран.

Ранее стало известно, что Черногория планирует ввести визовый режим для россиян к концу сентября 2026 года. Это связано с ее стремлением вступить в Евросоюз, для чего необходимо привести визовую политику в соответствие с европейскими стандартами.