ЕС додавил Черногорию: россиянам откажут в безвизе, а что потом? РСТ: Черногория вводит визы для россиян из-за давления Евросоюза

Черногория отменит безвиз для россиян к концу сентября 2026 года. Страна стремится к вступлению в Евросоюз, и для этого ей нужно привести визовую политику в соответствие с европейскими стандартами. Как новые ограничения скажутся на турпотоке и экономике балканского государства — в материале 360.ru.

Эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Trave Михаил Абасов в беседе с 360.ru отметил, что туризм приносит около 26% валового внутреннего продукта страны. Любые ограничения неизбежно сократят число гостей и доходы отрасли, но на Черногорию давит ЕС. «Черногория долгие годы занимала особое место в сердцах российских туристов. Культурная близость, славянский менталитет, схожесть языков и искреннее гостеприимство местных жителей создавали ощущение „дома у моря“, значительно облегчая адаптацию и отдых», — напомнил он.

Фото: Martina Katz/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Еще один важный аспект — низкая стоимость жизни. Цены на аренду жилья, еду и услуги здесь значительно ниже, чем в большинстве европейских стран. Например, квартира у моря обойдется всего от 450 евро в месяц, а полноценный обед в ресторане — от 10 до 15 евро.

Долгое время главным преимуществом Черногории для российских туристов был безвизовый режим. Ежегодно страну посещают около 230 тысяч россиян, чьи деньги очень важны для местной экономики.

Неудивительно, что решение о визовом режиме старались оттягивать как можно дальше: туризм обеспечивает около 26% ВВП страны и любые ограничения неминуемо вели бы к сокращению потока гостей и доходов сектора. Однако на фоне этих идиллических отношений нависла суровая политическая реальность.

Черногория, мечтающая о вступлении в ЕС к 2028 году, сталкивается с сильным давлением со стороны Брюсселя, отметил эксперт. Евросоюз пригрозил сократить выплаты республике из Фонда реформ и роста на 383,5 миллиона евро. Под этим давлением страна начала вносить изменения.

Фото: Frauke Scholz/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Черногория решила напоследок «надышаться» российскими туристами Власти Подгорицы уже изменили визовый режим для нескольких стран, отменив безвиз для Армении, Узбекистана, Кувейта и Египта в соответствии с рекомендациями Евросоюза. И это только начало: список стран для ужесточения въезда включал 11 государств, среди которых — Россия, Беларусь и Казахстан.

Понимая неизбежность процесса, Черногория выбрала тактику поэтапного сближения с ЕС, назначив введение виз для россиян на конец 2026 года. Этот срок выбран неслучайно: страна хочет напоследок «надышаться» российскими туристами, отчетливо осознавая грядущие потери.

Уже сейчас можно ожидать отток 20-30% российских туристов сразу после введения виз, выразил уверенность Абасов. Если же ЕС будет придерживаться жесткой политики, потери могут составить более 60%. Такой сценарий, по словам эксперта, нанесет серьезный удар по туристической отрасли. Специалисты отрасли бьют тревогу и призывают власти Черногории диверсифицировать потоки, привлекая больше гостей из Западной Европы.

Страна интегрируется в ЕС, и визовый режим сейчас для двух стран — это прощание со старой беззаботной эпохой и переход к новым, более сложным, но неизбежным отношениям.

В новой реальности обеим сторонам, по мнению Абасова, нужно адаптироваться. Черногории предстоит найти новых партнеров и изменить туристическую модель, а россиянам — смотреть в сторону развития внутреннего туризма и других, все еще открытых направлений.

Фото: РИА «Новости»

Как введение виз в Черногорию скажется на россиянах Визовые ограничения существенно влияют на туристический поток, создавая дополнительные сложности и формальности при оформлении документов, рассказали 360.ru в пресс-службе компании «Слетать.ру». «Черногория традиционно привлекала российских туристов доступными ценами на размещение. Многие выбирали это направление не только для кратковременного отдыха, но и для длительного пребывания, особенно те, кто обладает недвижимостью в стране и предпочитал отдых в апартаментах», — отметили в компании. В нынешней ситуации возникли новые препятствия. Отсутствие прямых авиарейсов заметно удлиняет время в пути, а транзитные перелеты существенно увеличивают общую стоимость поездки. Все это вкупе с визовыми ограничениями может отпугнуть туристов, которые раньше часто выбирали Черногорию для отдыха.