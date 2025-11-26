ЕС додавил Черногорию: россиянам откажут в безвизе, а что потом?
Черногория отменит безвиз для россиян к концу сентября 2026 года. Страна стремится к вступлению в Евросоюз, и для этого ей нужно привести визовую политику в соответствие с европейскими стандартами. Как новые ограничения скажутся на турпотоке и экономике балканского государства — в материале 360.ru.
Эксперт РСТ, генеральный директор компании VCP Trave Михаил Абасов в беседе с 360.ru отметил, что туризм приносит около 26% валового внутреннего продукта страны. Любые ограничения неизбежно сократят число гостей и доходы отрасли, но на Черногорию давит ЕС.
«Черногория долгие годы занимала особое место в сердцах российских туристов. Культурная близость, славянский менталитет, схожесть языков и искреннее гостеприимство местных жителей создавали ощущение „дома у моря“, значительно облегчая адаптацию и отдых», — напомнил он.
Еще один важный аспект — низкая стоимость жизни. Цены на аренду жилья, еду и услуги здесь значительно ниже, чем в большинстве европейских стран. Например, квартира у моря обойдется всего от 450 евро в месяц, а полноценный обед в ресторане — от 10 до 15 евро.
Долгое время главным преимуществом Черногории для российских туристов был безвизовый режим. Ежегодно страну посещают около 230 тысяч россиян, чьи деньги очень важны для местной экономики.
Неудивительно, что решение о визовом режиме старались оттягивать как можно дальше: туризм обеспечивает около 26% ВВП страны и любые ограничения неминуемо вели бы к сокращению потока гостей и доходов сектора. Однако на фоне этих идиллических отношений нависла суровая политическая реальность.
Черногория, мечтающая о вступлении в ЕС к 2028 году, сталкивается с сильным давлением со стороны Брюсселя, отметил эксперт. Евросоюз пригрозил сократить выплаты республике из Фонда реформ и роста на 383,5 миллиона евро. Под этим давлением страна начала вносить изменения.
Черногория решила напоследок «надышаться» российскими туристами
Власти Подгорицы уже изменили визовый режим для нескольких стран, отменив безвиз для Армении, Узбекистана, Кувейта и Египта в соответствии с рекомендациями Евросоюза. И это только начало: список стран для ужесточения въезда включал 11 государств, среди которых — Россия, Беларусь и Казахстан.
Понимая неизбежность процесса, Черногория выбрала тактику поэтапного сближения с ЕС, назначив введение виз для россиян на конец 2026 года. Этот срок выбран неслучайно: страна хочет напоследок «надышаться» российскими туристами, отчетливо осознавая грядущие потери.
Уже сейчас можно ожидать отток 20-30% российских туристов сразу после введения виз, выразил уверенность Абасов. Если же ЕС будет придерживаться жесткой политики, потери могут составить более 60%.
Такой сценарий, по словам эксперта, нанесет серьезный удар по туристической отрасли. Специалисты отрасли бьют тревогу и призывают власти Черногории диверсифицировать потоки, привлекая больше гостей из Западной Европы.
Страна интегрируется в ЕС, и визовый режим сейчас для двух стран — это прощание со старой беззаботной эпохой и переход к новым, более сложным, но неизбежным отношениям.
В новой реальности обеим сторонам, по мнению Абасова, нужно адаптироваться. Черногории предстоит найти новых партнеров и изменить туристическую модель, а россиянам — смотреть в сторону развития внутреннего туризма и других, все еще открытых направлений.
Как введение виз в Черногорию скажется на россиянах
Визовые ограничения существенно влияют на туристический поток, создавая дополнительные сложности и формальности при оформлении документов, рассказали 360.ru в пресс-службе компании «Слетать.ру».
«Черногория традиционно привлекала российских туристов доступными ценами на размещение. Многие выбирали это направление не только для кратковременного отдыха, но и для длительного пребывания, особенно те, кто обладает недвижимостью в стране и предпочитал отдых в апартаментах», — отметили в компании.
В нынешней ситуации возникли новые препятствия. Отсутствие прямых авиарейсов заметно удлиняет время в пути, а транзитные перелеты существенно увеличивают общую стоимость поездки.
Все это вкупе с визовыми ограничениями может отпугнуть туристов, которые раньше часто выбирали Черногорию для отдыха.