Росавиация запретила ночные полеты из России в Иран до 24 июня

Росавиация запретила ночные вылеты из России в аэропорты Ирана, ограничения продлятся до 24 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Росавиация выпустила рекомендации по использованию авиакомпаниями России воздушного пространства Ирана. С 14 до 24 июня 2026 года, в период с 23:00 до 11:00 по московскому времени, вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана запрещены», — уточнили в сообщении.

В ночное время решение о полетах в иранские аэропорты принимается на основе учетов рисков, отметили в Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что подобные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

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