Рекордный приток российских туристов зафиксировали в Непале

РИА «Новости»: в Непале побывали более 14 тысяч российских туристов

С января по ноябрь 2025 года в Непале побывали более 14 тысяч российских туристов, установив новый рекорд. Об этом рассказал РИА «Новости» старший директор в Совете по туризму Непала, главный по провинции Гандаки Мани Ламичане.

На полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress обсуждались последствия сентябрьских беспорядков в Непале. В ходе беседы было отмечено, что эти события не оказали долгосрочного влияния на поток российских туристов.

«В 2025 году к ноябрю у нас уже было 14 319 туристов из России. Это на 43% больше, чем до COVID-19. Да, это новый рекорд», — отметил Ламичане.

Российские туристы приезжают в Непал за альпинизмом и активным отдыхом в горах. Особенно их привлекают окрестности Аннапурны.

«Мы также работаем над увеличением числа русскоязычных гидов, чтобы россияне могли чувствовать себя как дома в Непале, в особенности в провинции Гандаки. Поддерживаем тесный контакт с посольством России в Катманду», — добавил собеседник агентства.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов посоветовал россиянам выбирать туры только в проверенных агентствах с офисом и сайтом, которые есть в федеральном реестре туристических агентств. Он подчеркнул, что при планировании заграничной поездки важно быть предельно внимательным, чтобы не стать жертвой мошенников.

Турэксперт Александр Осауленко, в свою очередь, напомнил о рисках самостоятельного туризма.