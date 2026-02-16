Рейс из Абу-Даби ушел в Санкт-Петербург из-за непогоды в Москве

Экипаж рейса из Абу-Даби решил приземлиться на запасной полосе в Санкт-Петербурге из-за непогоды в столичном регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорты столичного авиаузла не прекращали работу, принимают и выпускают рейсы — но предупреждают о возможных задержках.

По данным сервиса Flightradar24, речь идет об A320 авиакомпании Etihad, который должен был приземлиться в столице в 13:30 по московскому времени.

В столицу пришел циклон «Вивиан». По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в некоторых районах до конца дня выпадет почти треть месячной нормы осадков. Но ненастье не продлится долго — уже ночью снегопад полностью прекратится, но в столице на несколько дней похолодает.