Регионами-лидерами по внутреннему турпотоку стали Кубань, Петербург и Москва

В предстоящем летнем периоде регионами-лидерами по внутреннему турпотоку остаются Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Эксперт отметил, что прогнозы по динамике внутреннего туризма на летний период 2026 года положительные. По сравнению с прошлым годом, ожидается прирост в 5%. Основываясь на прогнозах, лидерами по динамике станут Кубань и Крым.

Волков признал, что ключевыми факторами, влияющими на туристический спрос, является погода, логистика и стоимость дороги.

В Подмосковье планируют запустить международные бизнес-туры в рамках программы промышленного туризма, которую реализуют в этом году. Проект направлен на продвижение предприятий региона на международном уровне и установку деловых связей между компаниями.