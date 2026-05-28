Подмосковье запустит международные бизнес-туры в рамках программы промтуризма

Международные бизнес-туры запланировали запустить в Подмосковье в рамках программы промышленного туризма. Проект защитили на российско-китайском форуме «Открытая промышленность» в Благовещенске.

Как рассказали в региональном Мининвесте, команда Подмосковья получила награду Агентства стратегических инициатив в номинации «За повышение инвестиционной привлекательности региона». Также отметили три предприятия: Объединение Гжель — в категории «За продвижение бренда и качества продукции», кондитерскую фабрику «Победа» — «За создание центров компетенций и программ бизнес-обмена», особую экономическую зону «Дубна» — «За демонстрацию инвестиционной привлекательности».

Подмосковье защитило проект промтуризма, который реализуют в этом году. Он направлен на продвижение предприятий региона на международном уровне и установку деловых связей между компаниями.

Такие туры уже приняли в ОЭЗ «Дубна» — ее посетила делегация из Ташкентской области, а также АО «Метровагонмаш», куда прибыли коллеги из Индии, и индустриальный парк «Есипово», который посетили специалисты из Казахстана.

Экскурсантам показали производственные площадки, для них провели В2В-встречи и профильные семинары.

Подмосковье участвует в программе промышленного туризма с 2022 года. В рамках проекта запустили онлайн-сервис, позволяющий удаленно записаться на экскурсию. Проект сконцентрировали на семьях участников СВО.

«В прошлом году экскурсии в рамках промтуризма были направлены на ветеранов СВО и их семьи. За год было проведено 180 экскурсий, их участниками стали более двух тысяч человек, работу на предприятиях региона уже нашли более 80 человек», — прокомментировала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.