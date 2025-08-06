Red Wings пообещала фанатам Дженнифер Лопес отвезти их на ее концерт бесплатно

Авиакомпания Red Wings пообещала бесплатно отвести поклонников Дженнифер Лопес на новый концерт взамен того, который они пропустили, потому что не смогли прилететь в Ереван из-за отмены рейса. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

В воскресенье Red Wings задержала, а потом отменила рейс WZ-4329 из Сочи в Ереван. Часть пассажиров летела на самолете, чтобы попасть на концерт Дженнифер Лопес. Причиной отмены стали метеоусловия и пожар на НПЗ в Сочи после атаки украинских беспилотников.

В авиакомпании отметили, что понимают досаду фанатов, которые не смогли увидеть кумира. Чтобы исправить ситуацию, пообещали бесплатно отвести их на следующий концерт.

«Для этого мы просим пассажиров обратиться к нам, когда Джей Ло будет вновь выступать в одном из городов нашей маршрутной сети», — заявили в Red Wings.

К таким городам относятся Тель-Авив, Баку и Батуми. Пассажирам предоставят бесплатный полет. Чтобы получить его, нужно будет предоставить билет на пропущенный концерт звезды в Ереване и билет на отмененный рейс авиакомпании.

Ранее Red Wings начала продавать билеты из Екатеринбурга в Геленджик. Рейсы осуществляют дважды в неделю — в понедельник и пятницу.