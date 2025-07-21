Red Wings открыла продажи авиабилетов из Екатеринбурга в Геленджик
Авиакомпания Red Wings анонсировала начало продаж авиабилетов из Екатеринбурга в Геленджик. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на публикацию Telegram-канала аэропорта Кольцово.
Отмечается, что рейсы на курорт Черного моря будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.
Компания Red Wings, являющаяся одним из ключевых перевозчиков аэропорта Кольцово, начнет полеты в Геленджик с 8 августа. Билеты уже можно приобрести на сайте и в мобильном приложении авиакомпании.
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