Red Wings открыла продажи авиабилетов из Екатеринбурга в Геленджик

Авиакомпания Red Wings анонсировала начало продаж авиабилетов из Екатеринбурга в Геленджик. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на публикацию Telegram-канала аэропорта Кольцово.

Отмечается, что рейсы на курорт Черного моря будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

Компания Red Wings, являющаяся одним из ключевых перевозчиков аэропорта Кольцово, начнет полеты в Геленджик с 8 августа. Билеты уже можно приобрести на сайте и в мобильном приложении авиакомпании.