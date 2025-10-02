Путин заверил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

Россия введет безвизовый режим для граждан Китая в ответ на недавнее решение Пекина об отмене виз для россиян, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай». Глава государства подчеркнул, что Москва будет действовать зеркально.

«Что касается наших ответных шагов, и я уже и в Пекине об этом сказал, мы все сделаем зеркально», — подчеркнул он.

По его словам, это решение должно иметь исключительно положительные последствия, поскольку база межгосударственных отношений создается прежде всего на человеческом уровне. Путин отметил, что официальное объявление о запуске зеркального режима состоится в ближайшее время.

В середине сентября Китай объявил о введении пробного безвизового режима для граждан России сроком на год — до 14 сентября 2026 года. По новым правилам россияне могут въезжать в страну без визы с действующим загранпаспортом в туристических, деловых или частных целях, а также для участия в обменных программах. Максимальный срок пребывания без визы составляет 30 дней.