Путин призвал к развитию внутреннего туризма

Развитие внутреннего туризма — один из приоритетов долгосрочной стратегии развития России. За ближайшие шесть лет число поездок по стране с размещением в гостиницах необходимо увеличить до 140 миллионов человек. Об этом в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте к 2030 году вырастет до 5%.

«Будем создавать комфортные и доступные условия для отдыха, включая строительство гостиниц и небольших кемпингов, горнолыжных курортов и парков развлечений», — перечислил Путин.