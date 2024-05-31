Каждый третий россиянин выбрал отечественный курорт для отдыха

Больше половины россиян активно путешествуют, а каждый третий — выбирает для отдыха отечественный курорт. Об этом социологическое агентство «Вебер» сообщило 360.ru.

Что выбирает российский турист?

Онлайн-опрос методом River Sampling прошли 1300 человек из разных регионов страны. Исследование показало, что активно путешествуют 63% россиян.

«Тридцать три процента из них выбирают поездки по России, 13% — зарубежные страны, а 17% в равной степени предпочитают отдыхать и там, и там», — передали в агентстве.

Каждый пятый респондент ответил, что путешествует в одиночку. Но большинство предпочитают отправляться в поездку в компании: 47% — с супругом или партнером, 24% — с друзьями, 20% — с детьми и 14% — c родственниками.

Чаще всего на отдых опрошенные едут в поезде или электричке — 45%. На втором месте по популярности — автомобиль (40%).

«Для проживания 41% опрошенных выбирают отели, 32% снимают квартиры, комнаты или дома. Еще 23% останавливаются у родственников, а каждый седьмой предпочитает жить в хостеле или палатке», — сообщили авторы опроса.

Не изменилась частота путешествий по России после введения санкций у 45% респондентов. Еще 12% ответили, что стали путешествовать чаще, а 13% — реже.

Красиво и дорого

В топ-5 интересных мест, которые хотели бы посетить россияне, вошли Байкал, Алтай, Дальний Восток, Карелия, Крым и Санкт-Петербург. Самыми дорогими опрошенные назвали курорты Краснодарского края, а также поездки в Сочи и Москву.

«При этом россияне рассказали, что замечают улучшения в отечественной туристической отрасли за последние пять лет: 38% отметили сервис, 41% — инфраструктуру», — заключили в «Вебере».

О необходимости развития внутреннего туризма ранее говорил президент Владимир Путин. Он поручил кабмину утвердить проект по созданию новых круглогодичных курортов. Речь идет об отдыхе на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного и Японского морей, а также озера Байкал.