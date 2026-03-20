Путешественникам рассказали, куда отправиться из Волгограда на майские праздники

Сайт novostivolgograda.ru подсказал россиянам несколько интересных направлений для путешествий из Волгограда на майские праздники.

Таганрог (около 500 км, восемь часов в пути) — город с южным характером и богатой историей. Здесь можно погулять по набережной Таганрогского залива, посетить домик Чехова и попробовать разнообразную местную кухню.

Астрахань (около 450 км) — здесь находится единственный на юге белокаменный кремль, а масштабы исторического центра удивят даже насмотренных туристов. Можно совместить экскурсии с прогулками по набережной. На обратном пути можно заехать на знаменитое соленое озеро Баскунчак или погулять по экотропам священной горы Богдо.

Элиста (пять-шесть часов в пути) — единственный буддийский регион в европейской части России. Элиста славится своими бескрайними степями, сытной кочевой кухней и многочисленными буддийскими храмами.

Волгоград связан авиасообщением с крупнейшими городами страны. Например, можно отправиться в Казань (около двух часов в пути). Столица Татарстана славится своим кремлем, падающей башней Сююмбике и мечетью Кул-Шариф. Здесь вкусная и разнообразная местная кухня, а еще — множество музеев. В мае здесь уже работают летние веранды, а по историческим улочкам приятно гулять в легкой куртке.