Пушилин рассказал о туристических местах в ДНР

Помимо Азовского побережья, в Донецкой народной республике есть и другие точки притяжения для туристов, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Его слова передало РИА «Новости» .

Он отметил, что, несмотря на продолжающиеся боевые действия, линия фронта постепенно отодвигается, что открывает возможности для развития туризма. По словам Пушилина, этому направлению сейчас уделяется повышенное внимание, а дополнительный импульс региону даст и трасса «Таврида», которая проходит вокруг Азовского моря.

При этом глава республики подчеркнул, что туристический потенциал Донбасса не ограничивается только морем.

«Есть много других туристически привлекательных мест, Хомутовская степь, „Каменные могилы“», — подчеркнул Пушилин.

На побережье, по его словам, можно наблюдать редких птиц, в том числе фламинго.

В октябре сервис «Авиасейлс» поделился результатами опроса, который показал, какие города России наиболее популярны среди тех, кто еще не бывал в них. По результатам исследования, почти каждый шестой россиянин (18%) мечтает посетить Калининград. Также среди других распространенных направлений — Владивосток (16%), Казань (12%), Санкт-Петербург (10%).