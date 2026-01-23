Пушилин рассказал о туристических местах в ДНР
Помимо Азовского побережья, в Донецкой народной республике есть и другие точки притяжения для туристов, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Его слова передало РИА «Новости».
Он отметил, что, несмотря на продолжающиеся боевые действия, линия фронта постепенно отодвигается, что открывает возможности для развития туризма. По словам Пушилина, этому направлению сейчас уделяется повышенное внимание, а дополнительный импульс региону даст и трасса «Таврида», которая проходит вокруг Азовского моря.
При этом глава республики подчеркнул, что туристический потенциал Донбасса не ограничивается только морем.
«Есть много других туристически привлекательных мест, Хомутовская степь, „Каменные могилы“», — подчеркнул Пушилин.
На побережье, по его словам, можно наблюдать редких птиц, в том числе фламинго.
В октябре сервис «Авиасейлс» поделился результатами опроса, который показал, какие города России наиболее популярны среди тех, кто еще не бывал в них. По результатам исследования, почти каждый шестой россиянин (18%) мечтает посетить Калининград. Также среди других распространенных направлений — Владивосток (16%), Казань (12%), Санкт-Петербург (10%).