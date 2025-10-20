«Авиасейлс»: 16% опрошенных россиян мечтают побывать во Владивостоке

Сервис «Авиасейлс» поделился результатами опроса, который показал, какие города России наиболее популярны среди тех, кто еще не бывал в них. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По результатам исследования, почти каждый шестой россиянин (18%) мечтает посетить Калининград. Среди других распространенных направлений — Владивосток (16%), Казань (12%), Санкт-Петербург (10%), Петропавловск-Камчатский (7%), Мурманск (6%), Иркутск и Екатеринбург (по 4%). Еще 3% респондентов хотят посетить Нижний Новгород, 2% — Сочи.

Директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Георгий Груша назвал такие итоги результатом качественного изменения внутреннего туризма в России.