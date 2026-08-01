Проще туристам и сложнее операторам. В РСТ оценили новые правила аэропорта Антальи

Новые правила встречи организованных туристических групп в аэропорту Антальи создали в терминале островок порядка, где прилетевшие на отдых пассажиров легко найдут туроператоров, не теряясь в хаосе табличек и неофициальных перехватов. Об этом в комментарии 360.ru заявил стратегический аналитик, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) и генеральный директор VCP Travel Михаил Аббасов.

Он пояснил, что теперь туристы сразу попадут в специальную зону, где установили 13 прозрачных стоек, за каждой из которых закрепили по девять турагентств. Буквенное обозначение стойки отдыхающему назовут перед полетом.

«Для большинства организованных туристов такой шаг должен сделать прилет спокойнее и понятнее, сохранив при этом привычную поддержку на месте», — заявил Абасов.

Собеседник 360.ru отметил, что единственное неудобство для операторов — это ограничение емкости панелей, где можно разместить всего 54 фамилии пассажиров, по шесть для каждой принимающей фирмы.

В условиях, когда аэропорт может принять несколько крупных рейсов, где находятся пассажиры агентств, работающих на одной стойке, это создаст очереди, а значит, работникам турфирм придется трудиться интенсивнее.

По мнению представителя РСТ, без накладок в первые дни точно не обойдется, но в дальнейшем систему обкатают, работа станет привычной.

Подробнее о новой схеме работы аэропорта Антальи по приему организованных туристических групп — в материале 360.ru.