Прием заявок на премию «Больше, чем путешествие» продлится до 15 июля

Прием заявок на новый сезон премии «Больше, чем путешествие» стартовал 12 июня. Программу реализует Росмолодежь в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Премия помогает выявить, популяризовать и поддержать проекты по работе с молодежью, стимулирующие поездки по России и формирующие гражданскую идентичность и патриотизм.

Она состоит из пяти этапов: заявочной кампании; заочного этапа, где эксперты определяют финалистов в каждой номинации; просветительской программы, в рамках которой проходят образовательные мероприятия и мастер-классы; очного этапа; а завершается все церемонией награждения победителей.

Ознакомиться с номинациями и подать заявку можно до 15 июля на сайте большечемпремия.рф.

В прошлом году на премию поступили свыше 7,7 тысячи заявок в восьми номинациях из всех 89 регионов. Победителя помогали определять более 450 экспертов.