Приехавших на отдых в Турцию россиян поселили в недостроенном отеле
Заманивший россиян турецкий отель премиум-класса оказался недостроем
Позиционирующий себя как пятизвездочный турецкий отель Mövenpick Resort Antalya оказался недостроенным корпусом. В этом убедилась группа россиян, приехавших на отдых. Подробности о своем разочаровании 360.ru рассказала одна из туристок, которая отправилась в Турцию вместе с детьми.
Женщина пояснила, что после перелета ей пришлось со скандалом выбивать номер, чтобы поселиться, и после этого ждать еще два часа.
«Номер весь в строительной пыли. Когда нас привезли к нему, там убирался весь ресепшен, размазывая грязь. Уборщиц, видимо, нет. Деваться ночью было некуда. Мы измученные с дороги, пришлось заехать на эту стройку», — пояснила собеседница 360.ru.
Туристка добавила, что в шкафах не было перекладин для одежды. Все чемоданы покрылись пылью от строительных материалов. Кондиционер не работал, номера никто не убирал. Не было места, где помыть детей.
Россиянка подчеркнула, на все претензии сотрудники отеля просто записывают жалобы в блокнот, но мер никаких не принимают.
Собеседница 360.ru подчеркнула, что искать другое место для отдыха ее семья не готова. Жалко потраченных денег, и отпуск уже подходит к концу.
Турция возглавила рейтинг по количеству забронированных россиянами отелей среди других заграничных направлений. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он подчеркнул, что на эту страну пришлось 50% от всех проданных путевок.