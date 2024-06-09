Сегодня 16:27 Приехавших на отдых в Турцию россиян поселили в недостроенном отеле Заманивший россиян турецкий отель премиум-класса оказался недостроем 0 0 0 Эксклюзив

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Позиционирующий себя как пятизвездочный турецкий отель Mövenpick Resort Antalya оказался недостроенным корпусом. В этом убедилась группа россиян, приехавших на отдых. Подробности о своем разочаровании 360.ru рассказала одна из туристок, которая отправилась в Турцию вместе с детьми.

Женщина пояснила, что после перелета ей пришлось со скандалом выбивать номер, чтобы поселиться, и после этого ждать еще два часа. «Номер весь в строительной пыли. Когда нас привезли к нему, там убирался весь ресепшен, размазывая грязь. Уборщиц, видимо, нет. Деваться ночью было некуда. Мы измученные с дороги, пришлось заехать на эту стройку», — пояснила собеседница 360.ru.

Туристка добавила, что в шкафах не было перекладин для одежды. Все чемоданы покрылись пылью от строительных материалов. Кондиционер не работал, номера никто не убирал. Не было места, где помыть детей.

Фото: Телеканал «360» 1/4 Фото: Телеканал «360» 2/4 Фото: Телеканал «360» 3/4 Фото: Телеканал «360» 4/4

Россиянка подчеркнула, на все претензии сотрудники отеля просто записывают жалобы в блокнот, но мер никаких не принимают. Собеседница 360.ru подчеркнула, что искать другое место для отдыха ее семья не готова. Жалко потраченных денег, и отпуск уже подходит к концу. Турция возглавила рейтинг по количеству забронированных россиянами отелей среди других заграничных направлений. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Он подчеркнул, что на эту страну пришлось 50% от всех проданных путевок.