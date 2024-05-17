Вице-президент РСТ Горин: Турция занимает до 50% всех бронирований среди россиян | 360°

Путешествия 17 мая 2024, 11:31 Вице-президент РСТ Горин: Турция занимает до 50% всех бронирований среди россиян

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Российские туристы забронировали на июнь на 57% больше зарубежных отелей, чем в прошлом году. Рейтинг зарубежных направлений возглавляет Турция, на нее приходится до 50% от всех продаж, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин ИА НСН.

По словам эксперта, также в рейтинг самых востребованный среди россиян входят ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Египет, Куба. Сейчас особенно популярна Япония — спрос на это направление вырос почти в шесть раз.

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Цена путешествия зависит от курса валют, он сейчас довольно стабилен. Так, около 50-60% стоимости тура составляет перелет, отметил Горин.