Посольство призвало россиян не посещать приграничные районы Таиланда

Посольство в Таиланде призвало россиян не посещать приграничные провинции Убонратчатхани, Сисакет, Сурин, Бурирам, Сакэу, Чантхабури и Трат из-за эскалации конфликта с Камбоджей. Об этом сообщили в пресс-службе дипмиссии.

Кроме того, россиянам рекомендовали внимательно следить за информацией от властей королевства и при необходимости обращаться к дипломатам.

Ранее семейную пару из России приняли за шпионов и выслали из Таиланда. Супруги прибыли в королевство с Филиппин и заявили, что пробудут в стране девять дней в заранее оплаченной квартире. Однако тайских пограничников смутило количество штампов в их загранпаспортах. В итоге пару почти неделю продержали в спецприемнике, затем отправили обратно на Филиппины.