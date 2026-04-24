Последствия пожара на терминале Туапсе не дошли до курортной зоны

АТОР заявил о сохранении спроса на курорты Туапсе после пожара на терминале

Курортные зоны Туапсинского района Краснодарского края работают в штатном режиме. Пожар на морском терминале города после налета дронов затронул только городскую промзону. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России со ссылкой на своих представителей.

Все популярные отели Туапсинского района находятся в курортных поселках на побережье в десятках километров от города. Об этом заявил вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«К примеру, известный курорт Ольгинка, где сконцентрированы почти все востребованные отели, — в 20 километрах. Там пока все в порядке: дыма нет, вода чистая», — заявил он.

Представители управляющей несколькими отелями в Туапсинском районе компании «Ателика» добавили, что нефтяные пятна до курортов не добрались.

«В отелях все хорошо. Ветер дует в другую сторону от пляжей курорта»», — заявили они.

Оперативный штаб Краснодарского края в пятницу, 24 апреля, сообщил о попадании на побережье и в акваторию Черного моря загрязненной нефтепродуктами воды из реки Туапсе.

Там подчеркнули, что причиной стали обильные ливни, которые привели к поднятию уровня водоема, и грязная вода перелилась через боновые заграждения.