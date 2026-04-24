Нефтепродукты из реки Туапсе попали в Черное море и на побережье

Загрязненная нефтепродуктами после удара украинских дронов вода из реки Туапсе перелилась через боны и попала в акваторию Черного моря и на береговую линию. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края .

Уровень воды в реке резко поднялся из-за продолжающихся в округе проливных дождей.

«Произошел перелив нефтепродуктов через ранее выставленные боновые заграждения», — заявили в оперативном штабе.

Очисткой реки и акватории моря занимаются специалисты Роснефтефлота, аварийно-спасательного формирования «ЭКОСПАС», а также силы морского терминала.

«Кубань-СПАС» направила специалистов Адлерского, Апшеронского, Краснодарского, Сочинского и Туапсинского отрядов для усиления группировки. Всего на месте работают 66 человек, 14 единиц техники, два плавательных средства и две нефтесборные установки.

Нефтепродукты попали в реку Туапсе после удара украинских беспилотников по морскому терминалу в городском порту. В минувший четверг, 23 апреля, оперштаб Краснодарского края сообщил, что пожарные локализовали возгорание на нефтяном терминале и ликвидировали открытое горение.

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора заявили об ухудшении экологической обстановки в Туапсе после дождя. В штабе пояснили, что вместе с осадками выпали продукты горения, оставив темный налет в прилегающих к нефтяному терминалу районах.

Горожан призвали меньше находиться на улице, не открывать окна, проводить влажную уборку дома и пользоваться масками при выходе из квартир.