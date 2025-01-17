После сообщений из США эвакуировали сотни петербуржцев

78.ru: в Петербурге после звонков из США о минировании эвакуировали 755 человек

По Санкт-Петербургу в четверг прокатилась очередная волна ложных минирований. Сообщения о «бомбах» поступали из США, сообщило издание 78.ru .

На телефоны и электронную почту 21 петербургского учреждения пришли уведомления о минировании. Среди них были 16 образовательных объектов и одна торговая точка.

Администрация города приняла решение об эвакуации 755 человек из двух зданий. Сотрудники полиции провели в помещениях проверку, однако ничего опасного не обнаружили.

Сейчас в Санкт-Петербурге решают вопрос о возбуждении уголовных дел.

В аэропорту Пулково 22 декабря произошла массовая задержка рейсов. Пассажиров, успевших пройти в салоны воздушных судов, вернули в терминал. Источники позже сообщили журналистам, что это произошло из-за фейковых сообщений о минировании, после которых проводилась проверка.