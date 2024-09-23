Посетивших Россию иностранных туристов в 2024 году подсчитали

С начала года Россию посетили более 2,3 миллиона иностранных туристов

Туристическая привлекательность России выросла среди иностранцев. Только с начала года в страну приехали более 2,3 миллиона туристов из разных стран. Об этом в комментарии ТАСС заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Он отметил, что туризм сохранил позиции в рейтинге наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики.

«Россия становится все более привлекательной для иностранных граждан. С начала 2024 года уже более 2,3 миллиона иностранных туристов посетили разные уголки нашей страны», — заявил Кондратьев.

Представитель ведомства добавил, что регионам важно продвигать новые туристические направления, интересные в том числе для иностранных гостей, а также поддерживать местное предпринимательство для получения доходов от туристической отрасли для собственных бюджетов.

В конце августа Российский союз туристической индустрии выступил с инициативой убрать нижнюю планку налога на туристов в 100 рублей. Ее авторы пояснили, что единая тарифная сетка уравняла владельцев обычных хостелов и пятизвездочных гостиниц, что скажется на финансовой нагрузке для бизнеса. Представители организации предложили оставить только верхнюю границу налога.