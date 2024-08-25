Бизнес попросил отменить минимальный турналог в 100 рублей

РБК: в России предложили отказаться от минимальной суммы турналога в 100 рублей

Фото: Freepik

Российский союз туриндустрии предложил убрать минимальную планку туристического налога, которая сейчас составляет 100 рублей. Об этом сообщил РБК.

Представители организации объяснили, что нижняя установленная граница может превышать верхнюю, и тем самым создает большую нагрузку на предпринимателей. По этой причине за номер в отеле без звезд владельцу придется платить налог как за пятизвездочную гостиницу. РСТ призвал оставить только верхнюю границу в виде процента, а нижнюю — убрать.

Туристический налог начнет действовать с 1 января 2025 года. Он заменит курортный сбор и не скажется на прибыли для гостиниц, отметил доктор экономических наук Игорь Костиков. Налог будет взиматься не с постояльца, а с владельца отеля.

Ранее Минэкономразвития предложило ввести в гостиницах невозвратный тариф. Такой вариант размещения будет стоить дешевле, но клиенту не вернут деньги, если он решит отменить бронирование.

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