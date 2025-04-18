Получается несправедливость. Как стоит модернизировать туристический налог

Общественная организация «Опора России» обратилась к Госсовету с просьбой отменить минимальный туристический налог в 100 рублей. Насколько это справедливо, рассказал 360.ru вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По словам эксперта, в идеале налог должен начисляться в размере 1%, но не более 100 рублей. Однако для многих объектов 100 рублей больше одного процента.

«Соответственно, идет несправедливое распределение нагрузки между объектами. Поэтому здесь нужно было оставить бы, наверное, только процентное значение, чтобы выровнять все объекты размещения перед формулировкой в законе», — заявил он.

При этом он отметил, что регионам можно было бы дать возможность самим устанавливать объем налога, поскольку в одних туристов много, а в других практически нет.

Ранее эксперт Татьяна Бисерова рассказала, чем отличается туристический налог от курортного сбора.