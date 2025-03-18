Эксперт Бисерова объяснила разницу между туристическим налогом и курортным сбором

1 января 2025 года завершился эксперимент по взиманию курортного сбора в России. За время его действия три основных региона — Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края — собрали 5,6 миллиарда рублей. О работе курортного сбора и его значении для туристов рассказала Татьяна Бисерова, директор по внутреннему и въездному туризму, в эфире Общественной Службы Новостей .

По словам эксперта, туристический налог избавляет путешественников от дополнительных платежей, в то время как курортный сбор требует отдельной транзакции.

«Туроператоры часто слышат жалобы о том, что туристы за все заплатили, но вдруг их просят еще доплатить», — отметила Бисерова.

Она подчеркнула, что туристическая отрасль все еще находится в кризисной зоне, а большая часть сферы туризма остается в тени.