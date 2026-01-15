Польша отказалась пускать россиян с пятилетними загранпаспортами

Польша с 1 апреля перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии. Об этом сообщили в телеграм-канале посольства в Варшаве.

«Въезд в Польшу и пребывание в этой стране с такими документами будут считаться незаконными», — подчеркнули в дипмиссии.

Обладателям таких паспортов рекомендовали заранее получить биометрические, рассчитанные на 10 лет.

Ранее в Гданьске местные чиновники попытались захватить здание российского генконсульства, прекратившего работу 22 декабря из-за отзыва согласия на его функционирование. Однако непрошеным гостям не открыли двери. Здание продолжает принадлежать России, за ним присматривают административный и технический сотрудники.