Польша отказалась пускать россиян с пятилетними загранпаспортами

Польша с 1 апреля перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии. Об этом сообщили в телеграм-канале посольства в Варшаве.
«Въезд в Польшу и пребывание в этой стране с такими документами будут считаться незаконными», — подчеркнули в дипмиссии.
Обладателям таких паспортов рекомендовали заранее получить биометрические, рассчитанные на 10 лет.
Ранее в Гданьске местные чиновники попытались захватить здание российского генконсульства, прекратившего работу 22 декабря из-за отзыва согласия на его функционирование. Однако непрошеным гостям не открыли двери. Здание продолжает принадлежать России, за ним присматривают административный и технический сотрудники.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте