Появились первые кадры с Федором Конюховым после эвакуации в океане

Путешественник Конюхов показал первые кадры после своей эвакуации на сухогруз

В Сети появились первые кадры с путешественником Федором Конюховым, которого эвакуировали из-за поломки на лодке «Акрос». Фото опубликовали в Telegram-канале мореплавателя.

Конюхов выполнял одиночный переход от Южной Америки до Австралии, его лодка не выдержала штормов. Россиянину пришлось сойти с дистанции и запросить эвакуацию у китайского сухогруза. Федора запечатлели на палубе судна — на путешественнике резиновые сапоги, штормовка, спасжилет и легендарная шкиперка.

«Команда сделала все, что могла, экипаж судна — тоже», — написали авторы поста.

На других кадрах видно, как мореплаватель переодевается и знакомится с капитаном. Теперь Федор живет на верхней палубе в каюте судовладельца рядом с каютой капитана.

«Большие иллюминаторы, обзор на три стороны света. Рабочий кабинет, небольшая кают-компания, и каюта для отдыха. После весельной лодки — такие условия как пятизвездочный отель. Отношение дружелюбное», — отметил путешественник.

Китайское судно направляется в порт Далянь. Капитан пообещал провести Федору экскурсию по городу.