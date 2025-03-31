31 марта 2025 16:04 Федора Конюхова впервые эвакуировали. Чем известен путешественник и за что его критикуют 0 0 0 Фото: Федор Конюхов. Andrei Ladygin / www.globallookpress.com Интересное

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Весельная лодка «Акрос» 73-летнего Федора Конюхова, выполнявшего одиночный переход от Южной Америки до Австралии, не выдержала штормов. Россиянин был вынужден сойти с дистанции и запросить эвакуацию у китайского сухогруза, а его судно осталось дрейфовать в океане. Когда путешественник отправился в свой первый поход, где успел побывать и в чем его упрекают коллеги — в материале 360.ru.

Эвакуация Федора Конюхова Путешественник Федор Конюхов прервал одиночный переход от Южной Америки до Австралии на весельной лодке. Причиной стали поломки: выход из строя ключевых систем жизнеобеспечения и управления, в том числе автопилота. Дальнейшее плавание могло привести к критическим повреждениям судна. Ранее на весельной лодке путешественник совершил первый в истории переход в Тихом океане по маршруту Новая Зеландия — мыс Горн. Оттуда он в декабре 2024 года начал нынешнюю экспедицию по Южной Атлантике и через Индийский океан. До сих пор россиянину ни разу не приходилось эвакуироваться из похода. Штаб Конюхова запросил помощь у ближайшего судна — сухогруза Ore Hong Kong, следовавшего под флагом КНР из Бразилии. Путешественника благополучно подобрали на 115-й день плавания, но лодку спасать не стали. По расчетам капитана, они прибудут в порт Циндао к 20 апреля или чуть позже. «Это непростое решение, в первую очередь для Федора Конюхова. За все 73 года своей жизни он всегда возвращался в порт на яхте или лодке, на которой стартовал. Никогда не покидал свою лодку, свой дом в океане… И первая в его жизни эвакуация. Да, были проекты, экспедиции, которые завершались досрочно, но эвакуацию мы выполняли первый раз», — рассказали в Telegram-канале путешественника.

Кто такой Федор Конюхов Будущий покоритель океанов (и не только) родился в декабре 1951-го в селе Чкалово Запорожской области. В первую экспедицию отправился в 15 лет: пересек Азовское море на весельной лодке. После школы окончил профессионально-техническое училище Бобруйска по специальности «резчик-инкрустатор». Затем путешественник получил диплом судоводителя в Одесском мореходном училище, а после в Ленинградском арктическом училище выучился на судового механика. В 1974 году Конюхов переехал жить в Находку — там работал такелажником на судоремонтном заводе и на рыболовных судах. Согласно официальной биографии, Конюхов участвовал в экспедициях с 1977 года. Первый раз отправился с исследователями по маршруту Витуса Беринга на яхте «Чукотка». На ней же преодолел маршрут Владивосток — Сахалин — Камчатка — Командорские острова.

Фото: Федор Конюхов после рекордного полета на воздушном шаре, 1 августа 2016 года. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

С 1979 года Конюхов — член Русского географического общества. В 1981-м пересек Чукотку на собачьей упряжке, два года спустя прошел на лыжах по морю Лаптевых. За участие в трансарктической лыжной экспедиции «СССР — Северный полюс — Канада» получил орден Дружбы народов СССР. Во время экспедиции «Арктика-89» под руководством Владимира Чукова Конюхов со товарищи установил среди снежной пустыни рериховское Знамя Мира. В том же году он вместе с младшим братом Павлом участвовал в советско-американском велопробеге Находка — Ленинград. С 1995 года путешественник обосновался в Москве и со временем стал заведующим лабораторией дистанционного обучения в экстремальных условиях в Современной гуманитарной академии. Кроме того, успел пройти обучение в Санкт-Петербургской духовной семинарии и впоследствии получить чин священника Запорожской епархии Московского патриархата.

Фото: Президент России Владимир Путин и Федор Конюхов на церемонии вручения государственных премий в Кремле, 27 июня 2018 года. Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Рекорды Конюхова Все путешествия и звания Конюхова трудно перечислить. Он первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли: Северного географического (трижды), Южного географического, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Полюс высоты Джомолунгму и Полюс яхтсменов Мыс Горн. Поднимался на вулкан Ключевский. Путешественник в одиночку сплавал на яхте вокруг Антарктиды и пересек на гребной лодке Тихий океан. Кстати, Конюхов — первый и единственный смог его пересечь в обоих направлениях: с востока на запад и с запада на восток. Он же первым в мире провел одиночный дрейф на ледовой полярной станции Северного полюса. Кроме того, россиянин провел кругосветное путешествие на воздушном шаре, вместе с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло побил мировой рекорд по времени беспосадочного полета на полностью тепловом аэростате. Устраивал экспедиции на верблюдах через все эмираты и по Великому Шелковому пути.

Фото: Федор Конюхов на пресс-конференции, Москва, 20 февраля 2024 года. Bulkin Sergey / www.globallookpress.com

Конюхов стал первым человеком в истории, кому удалось совершить одиночный переход на весельной лодке от Новой Зеландии до пролива Дрейка. Вместе с пилотом Игорем Потапкиным выполнил первый в истории успешный перелет к Северному полюсу в условиях высокоширотной Арктики на двухместном мотопараплане.

Интересно Федор Конюхов дважды женат. От первого брака у него двое детей, во втором родился сын. Младший брат путешественника Павел тоже много странствует по миру, правда, чаще всего предпочитает делать это на велосипеде. Федор Конюхов дважды женат. От первого брака у него двое детей, во втором родился сын. Младший брат путешественника Павел тоже много странствует по миру, правда, чаще всего предпочитает делать это на велосипеде.

Но и это не все: путешественник поднимался на вершины массива Винсон в Антарктиде, Аконкагуа в Южной Америке, Килиманджаро в Африке, пики Косцюшко в Австралии и Мак-Кинли Северной Америки. Устраивал восхождения на западную вершину Эльбруса, Арарат, азиатский вулкан Демовенд. И это даже близко не все достижения Конюхова. На счету Конюхова — пять рекордов Книги рекордов Гиннесса, заслуги отмечены госнаградами и званиями. В его честь получил название астероид, а московское метро выпустило карты «Тройка» с картинами неутомимого путешественника и члена Союза художников. Сам Конюхов написал два десятка книг о своих приключениях. В 2023 году стал героем условно удачного фильма «Повелитель ветра», в котором рассказали об 11-дневном полете путешественника на воздушном шаре. Авторы картины подчеркивали, что это не биография, а лишь реконструкция одного из его рекордов.

Фото: Федор Конюхов с создателями фильма «Повелитель ветра» (да, путешественника играл его тезка Бондарчук), Москва, 25 сентября 2023 года. Pavel Kashaev / www.globallookpress.com

Критика Однако те, кто лично сталкивался с путешественником или участвовал в его экспедициях, часто утверждают, что Конюхов немного мухлюет. Так, на пути к полюсам его подвозили поближе к месту финиша на вертолете. Когда путешественника об этом спросили, он заявил: никогда и никому не обещал пройти на лыжах весь путь. С восхождениями на горы тоже не все гладко. Многие походы выполняли команды альпинистов, но публике их преподносили как покорение вершин Конюховым в одиночку. А во время кругосветки из Владивостока спонсоры поднесли путешественнику на Тайване комфортабельную яхту, и он «забыл» позвать туда членов своей команды.

Фото: Поклонница Конюхова певица Вика Цыганова, которая вместе с путешественником запустила проект «Космос». Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

Многие говорят, что Федор Конюхов — это бизнес-проект, который двигается вперед мощным пиаром, а сам путешественник не брезгует поддерживать интригу. Например, запустили слух, что во время службы в армии он был не то в спецназе ГРУ, не то в морской пехоте, а может, вообще бился с империалистами во Вьетнамской войне. Конюхов в самом деле служил в ВВС СССР на одном из больших десантных кораблей Балтийского флота. Но нет никаких данных о его участии в каких-либо спецоперациях. Однако путешественник никогда не отрицает этого, а однажды даже признал, что выполнял специальные задания во Вьетнаме.