Федора Конюхова впервые эвакуировали. Чем известен путешественник и за что его критикуют
Весельная лодка «Акрос» 73-летнего Федора Конюхова, выполнявшего одиночный переход от Южной Америки до Австралии, не выдержала штормов. Россиянин был вынужден сойти с дистанции и запросить эвакуацию у китайского сухогруза, а его судно осталось дрейфовать в океане. Когда путешественник отправился в свой первый поход, где успел побывать и в чем его упрекают коллеги — в материале 360.ru.
Эвакуация Федора Конюхова
Путешественник Федор Конюхов прервал одиночный переход от Южной Америки до Австралии на весельной лодке. Причиной стали поломки: выход из строя ключевых систем жизнеобеспечения и управления, в том числе автопилота. Дальнейшее плавание могло привести к критическим повреждениям судна.
Ранее на весельной лодке путешественник совершил первый в истории переход в Тихом океане по маршруту Новая Зеландия — мыс Горн. Оттуда он в декабре 2024 года начал нынешнюю экспедицию по Южной Атлантике и через Индийский океан. До сих пор россиянину ни разу не приходилось эвакуироваться из похода.
Штаб Конюхова запросил помощь у ближайшего судна — сухогруза Ore Hong Kong, следовавшего под флагом КНР из Бразилии. Путешественника благополучно подобрали на 115-й день плавания, но лодку спасать не стали. По расчетам капитана, они прибудут в порт Циндао к 20 апреля или чуть позже.
«Это непростое решение, в первую очередь для Федора Конюхова. За все 73 года своей жизни он всегда возвращался в порт на яхте или лодке, на которой стартовал. Никогда не покидал свою лодку, свой дом в океане… И первая в его жизни эвакуация. Да, были проекты, экспедиции, которые завершались досрочно, но эвакуацию мы выполняли первый раз», — рассказали в Telegram-канале путешественника.
Кто такой Федор Конюхов
Будущий покоритель океанов (и не только) родился в декабре 1951-го в селе Чкалово Запорожской области. В первую экспедицию отправился в 15 лет: пересек Азовское море на весельной лодке. После школы окончил профессионально-техническое училище Бобруйска по специальности «резчик-инкрустатор».
Затем путешественник получил диплом судоводителя в Одесском мореходном училище, а после в Ленинградском арктическом училище выучился на судового механика. В 1974 году Конюхов переехал жить в Находку — там работал такелажником на судоремонтном заводе и на рыболовных судах.
Согласно официальной биографии, Конюхов участвовал в экспедициях с 1977 года. Первый раз отправился с исследователями по маршруту Витуса Беринга на яхте «Чукотка». На ней же преодолел маршрут Владивосток — Сахалин — Камчатка — Командорские острова.
С 1979 года Конюхов — член Русского географического общества. В 1981-м пересек Чукотку на собачьей упряжке, два года спустя прошел на лыжах по морю Лаптевых. За участие в трансарктической лыжной экспедиции «СССР — Северный полюс — Канада» получил орден Дружбы народов СССР.
Во время экспедиции «Арктика-89» под руководством Владимира Чукова Конюхов со товарищи установил среди снежной пустыни рериховское Знамя Мира. В том же году он вместе с младшим братом Павлом участвовал в советско-американском велопробеге Находка — Ленинград.
С 1995 года путешественник обосновался в Москве и со временем стал заведующим лабораторией дистанционного обучения в экстремальных условиях в Современной гуманитарной академии. Кроме того, успел пройти обучение в Санкт-Петербургской духовной семинарии и впоследствии получить чин священника Запорожской епархии Московского патриархата.
Рекорды Конюхова
Все путешествия и звания Конюхова трудно перечислить. Он первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли: Северного географического (трижды), Южного географического, Полюс относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Полюс высоты Джомолунгму и Полюс яхтсменов Мыс Горн. Поднимался на вулкан Ключевский.
Путешественник в одиночку сплавал на яхте вокруг Антарктиды и пересек на гребной лодке Тихий океан. Кстати, Конюхов — первый и единственный смог его пересечь в обоих направлениях: с востока на запад и с запада на восток. Он же первым в мире провел одиночный дрейф на ледовой полярной станции Северного полюса.
Кроме того, россиянин провел кругосветное путешествие на воздушном шаре, вместе с мастером спорта по воздухоплаванию Иваном Меняйло побил мировой рекорд по времени беспосадочного полета на полностью тепловом аэростате. Устраивал экспедиции на верблюдах через все эмираты и по Великому Шелковому пути.
Конюхов стал первым человеком в истории, кому удалось совершить одиночный переход на весельной лодке от Новой Зеландии до пролива Дрейка. Вместе с пилотом Игорем Потапкиным выполнил первый в истории успешный перелет к Северному полюсу в условиях высокоширотной Арктики на двухместном мотопараплане.
Интересно
Но и это не все: путешественник поднимался на вершины массива Винсон в Антарктиде, Аконкагуа в Южной Америке, Килиманджаро в Африке, пики Косцюшко в Австралии и Мак-Кинли Северной Америки. Устраивал восхождения на западную вершину Эльбруса, Арарат, азиатский вулкан Демовенд. И это даже близко не все достижения Конюхова.
На счету Конюхова — пять рекордов Книги рекордов Гиннесса, заслуги отмечены госнаградами и званиями. В его честь получил название астероид, а московское метро выпустило карты «Тройка» с картинами неутомимого путешественника и члена Союза художников.
Сам Конюхов написал два десятка книг о своих приключениях. В 2023 году стал героем условно удачного фильма «Повелитель ветра», в котором рассказали об 11-дневном полете путешественника на воздушном шаре. Авторы картины подчеркивали, что это не биография, а лишь реконструкция одного из его рекордов.
Критика
Однако те, кто лично сталкивался с путешественником или участвовал в его экспедициях, часто утверждают, что Конюхов немного мухлюет. Так, на пути к полюсам его подвозили поближе к месту финиша на вертолете. Когда путешественника об этом спросили, он заявил: никогда и никому не обещал пройти на лыжах весь путь.
С восхождениями на горы тоже не все гладко. Многие походы выполняли команды альпинистов, но публике их преподносили как покорение вершин Конюховым в одиночку. А во время кругосветки из Владивостока спонсоры поднесли путешественнику на Тайване комфортабельную яхту, и он «забыл» позвать туда членов своей команды.
Многие говорят, что Федор Конюхов — это бизнес-проект, который двигается вперед мощным пиаром, а сам путешественник не брезгует поддерживать интригу. Например, запустили слух, что во время службы в армии он был не то в спецназе ГРУ, не то в морской пехоте, а может, вообще бился с империалистами во Вьетнамской войне.
Конюхов в самом деле служил в ВВС СССР на одном из больших десантных кораблей Балтийского флота. Но нет никаких данных о его участии в каких-либо спецоперациях. Однако путешественник никогда не отрицает этого, а однажды даже признал, что выполнял специальные задания во Вьетнаме.