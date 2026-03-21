Подмосковье стало новым хитом для короткого отдыха

Жители Москвы стали чаще отдыхать в Подмосковье — спрос на короткие поездки вырос на 30%. Об этом сообщил сервис «Яндекс Путешествия».

Самым популярным форматом оказались путешествия на выходные. Жители мегаполиса отправляются в Подмосковье на одну-две ночи, без перелетов и длительных поездок. Небольшие путешествия позволяют туристам «перезагрузиться» и с комфортом отдохнуть.

Самыми популярными назвали небольшие туристические города и загородные отели. Средняя стоимость проживания в подмосковной гостинице составила около восьми тысяч рублей за ночь, чаще всего жители столицы делают выбор в пользу четырех- и пятизвездочных отелей.

Ранее глава комитета по цифровизации РСТ Дарья Кочеткова обратила внимание на рост спроса на курорты в Крыму. Число бронирований гостиниц летом и весной увеличилось в республике в 1,5 раза. По мнению эксперта, это произошло из-за открытия новых дорог.