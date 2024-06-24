Турэксперт Барзыкин назвал Краснодарский край альтернативой отдыха в Крыму

После атаки ВСУ на Севастополь некоторые туристы отменяют свой запланированный отдых в Крыму. Об альтернативных местах для отпуска «Ридусу» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По его словам, можно рассмотреть в качестве запасного варианта Краснодарский край. Там достаточно много гостиниц и на черноморском побережье, и на Азовском море.

«Далеко не все пляжи там переполнены. Например, есть тот же Туапсинский район, где посвободнее», — отметил эксперт.

Он добавил, что пока рано говорить о снижении туристического потока в Крым. Прошел всего один день, пока нет каких-то четких данных на этот счет.