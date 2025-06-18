В АТОР назвали незаконными поборы с туристов за тень на пляжах в Сочи

В соцсетях появилось видео, где туристам на пляже в Адлерском районе Сочи предлагают купить тень под навесом за 1500 рублей. В АТОР подобный бизнес назвали незаконным.

В ассоциации уточнили, что многие туристы не хотят платить за лежаки и просто принимают воздушные ванны под навесом. Местные дельцы решили на этом заработать и потребовали деньги за гальку на теневой стороне.

По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, пляжи находятся в муниципальной собственности, и если арендатор придумал договор «субаренды» кусочка прибрежной зоны, то это является нарушением.

«Я думаю, что это какая-то местная нехорошая самостоятельность и цель заработать побольше денег», — обратил внимание Ромашкин.

Он посоветовал отдыхающим обращаться в Роспотребнадзор или городскую администрацию для разъяснения вопроса.

«Думаю, что аргументация арендатора пляжа будет очень слабой», — резюмировал вице-президент АТОР.

В начале июня стало известно, что спрос на отдых в Сочи увеличился на 5–6% по сравнению с прошлым годом.