Пять машин сгорело дотла в Хабаровском крае

МЧС: при пожаре в автосервисе в Амурске сгорело пять машин

Пожар произошел в автосервисе в городе Амурске Хабаровского края, сгорело пять автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

ЧП произошло на Пионерской улице, огонь распространился на площади в 600 квадратных метров, пламя локализовали, а потом полностью потушили. Пострадавших нет.

МЧС России
Фото: МЧС России/Telegram
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МЧС России
Фото: МЧС России/Telegram
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На месте работали 12 сотрудников и две единицы техники МЧС России, причина происшествия устанавливается.

В первый день 2025 года в результате пожара в общежитии в Промышленном районе Самары погибли два человека. Площадь распространения огня составила 30 квадратных метров, всего спасатели эвакуировали из здания 96 человек, среди них — 14 несовершеннолетних.

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