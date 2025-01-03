Сегодня 11:34 Пять машин сгорело дотла в Хабаровском крае МЧС: при пожаре в автосервисе в Амурске сгорело пять машин 0 0 0 Путешествия

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МЧС РФ

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Пожар произошел в автосервисе в городе Амурске Хабаровского края, сгорело пять автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

ЧП произошло на Пионерской улице, огонь распространился на площади в 600 квадратных метров, пламя локализовали, а потом полностью потушили. Пострадавших нет.

Фото: МЧС России / Telegram 1/2 Фото: МЧС России / Telegram 2/2

На месте работали 12 сотрудников и две единицы техники МЧС России, причина происшествия устанавливается.

В первый день 2025 года в результате пожара в общежитии в Промышленном районе Самары погибли два человека. Площадь распространения огня составила 30 квадратных метров, всего спасатели эвакуировали из здания 96 человек, среди них — 14 несовершеннолетних.