Два человека погибли при пожаре в общежитии в Самаре

Пожар разгорелся в общежитии в Самаре, погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в здании, расположенном в Промышленном районе города. Информация о ЧП поступила в 21:12, огонь потушили в 01:59.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Специалисты МЧС спасли 40 человек, в том числе пять детей. Всего из здания эвакуировали 96 человек, среди них — 14 несовершеннолетних.

«Погибли два человека, 76-летний мужчина, личность второго мужчины устанавливается», — уточнили в ведомстве.

Пламя тушили 120 специалистов и 30 единиц техники.

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